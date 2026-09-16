Zeugenaufruf: Polizeieinsatz im Bereich Pfaffenheck / Boppard Udenhausen





Zwei Motorräder, welche sich auf einem Wirtschaftsweg befanden, sollten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken des Streifenwagens entzogen sich beide Motorräder mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle und entfernten sich durch die oben beschriebenen Ortslagen. Zu einer Gefährdung unbeteiligter Personen kam es nach dem derzeitigen Stand nicht.

An einem der beiden Motorräder war kein Kennzeichen angebracht.

Gegen die Motorradfahrer werden Strafverfahren unter andrem wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen die den Polizeieinsatz beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Motorrädern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard

Telefon: 06742 8090

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de





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