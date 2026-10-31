Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen.
Mehrere Fahrzeuge wurden von dem Fahrzeugführer mehrfach massiv ausgebremst.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 2
PK´in Stein
PI Koblenz 2: 0261- 103 54230
E-Mail: pikoblenz2(at)polizei.rlp.de
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Zeugenaufruf-Nötigung im Straßenverkehr
Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen.