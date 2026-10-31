Zeugenaufruf-Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitag, den 23.10.2026, kam es gegen 19:25 Uhr auf der B 9 in Fahrtrichtung Koblenz (Höhe Globus) zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen.

Mehrere Fahrzeuge wurden von dem Fahrzeugführer mehrfach massiv ausgebremst.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 2

PK´in Stein

PI Koblenz 2: 0261- 103 54230

E-Mail: pikoblenz2(at)polizei.rlp.de

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