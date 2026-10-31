Koblenz
Zeugenaufruf- Nötigung im Straßenverkehr
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Freitag, den 23.10.2026, kam es gegen 19:25 Uhr auf der B 9 in Fahrtrichtung Koblenz (Höhe Globus) zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen. Mehrere Fahrzeuge sind dabei von dem Fahrzeugführer mehrfach massiv ausgebremst worden sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
PK´in Stein
Telefon: 0261-10354230
E-MaiL pikoblenz2@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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