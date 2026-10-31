Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen. Mehrere Fahrzeuge sind dabei von dem Fahrzeugführer mehrfach massiv ausgebremst worden sein.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 2
PK´in Stein
Telefon: 0261-10354230
E-MaiL pikoblenz2@polizei.rlp.de
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Zeugenaufruf- Nötigung im Straßenverkehr
Augenscheinlich wurde diese durch einen roten PKW begangen. Mehrere Fahrzeuge sind dabei von dem Fahrzeugführer mehrfach massiv ausgebremst worden sein.