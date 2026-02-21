Der Fahrzeugführer stellte anschließend den beschädigten PKW, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, auf einem nahegelegenen Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß.
Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Telefon: 06742-809/0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - PKW beschädigt auf Supermarktparkplatz abgestellt
