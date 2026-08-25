Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Montag, dem 24.08.2026, gegen 18.05 Uhr, kam es in der Herberichstraße in Koblenz-Neuendorf auf Höhe der Hausnummer 106 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter.



Ein bislang unbekanntes Kind, circa 10-12 Jahre alt, befuhr mit einem E-Scooter den parallel verlaufenden Gehweg und kollidierte dort mit einem PKW, der sich in einem Wendemanöver befand.



Das Kind hielt kurz Rücksprache mit den Beteiligten, fuhr jedoch in der Folge davon.

Das Kind soll bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt worden sein.



Personen, die Informationen zum Verkehrsunfall, insbesondere bezüglich des an dem Unfall beteiligten Kindes sowie des E-Scooters, bereitstellen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der unten angegebenen Telefonnummer zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 2

POK Ungers

0261 103 54230





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