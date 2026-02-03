Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall





Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines weißen Hyundai die Rheinstraße in Fahrtrichtung Westerwaldstraße und bog an der dortigen Ampelanlage nach links in die Westerwaldstraße ein.

Zeitgleich befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat die Rheinstraße aus Richtung Urbar kommend in Fahrtrichtung Bendorf und fuhr an der Ampel geradeaus.



Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass für sie jeweils Grünlicht angezeigt worden sei. Unabhängige Zeugen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Polizei bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Ampelstatus geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



