Nach ersten Erkenntnissen trafen sich zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Drei Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die betroffene Strecke zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.
Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
pikoblenz1@polizei.rlp.de
Telefon: 0261-103-0
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden
Nach ersten Erkenntnissen trafen sich zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Drei Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die betroffene Strecke zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.