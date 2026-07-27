Koblenz
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Samstagabend, den 25. Juli 2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf der Bundesstraße 42 zwischen Koblenz-Ehrenbreitstein und Urbar zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen trafen sich zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Drei Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die betroffene Strecke zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
pikoblenz1@polizei.rlp.de
Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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