Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Der Fahrer des vollbesetzten Audi A6, dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Steigung und Linkskurve, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem geparkten PKW kollidiert sein. Infolge des Aufpralls wurden mehrere Grundstücksmauern und ein weiterer geparkter PKW beschädigt. Die Insassen des Audis wurden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ferner wurden bei dem Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und der genutzte PKW wurden sichergestellt.



Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen oder Sonstiges beobachtet haben, sich zu melden.



Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-92156300 entgegen.



