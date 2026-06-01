Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Vallendar





Die beiden beteiligten Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Ursache des Unfalls, sowie die Verantwortlichkeit der Beteiligten sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen und bislang nicht abschließend geklärt.



Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



Jede Beobachtung kann dazu beitragen, den Unfallhergang objektiv zu rekonstruieren und einen gerechten Schadensausgleich zu ermöglichen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de



Telefon: 0261-103-0





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