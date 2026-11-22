Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und fiel durch überhöhte Geschwindigkeit sowie Schlangenlinien auf. Gegen 03:21 Uhr stellte eine Polizeistreife auf der B9 zwischen Koblenz-Oberwerth und dem Saarplatzkreisel einen erheblich beschädigten Pkw fest. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Die Kennzeichen waren entfernt worden. Der 23 Jahre alte Fahrzeughalter wurde später an seiner Wohnanschrift in Mülheim-Kärlich erheblich alkoholisiert angetroffen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die B9 im Bereich der Unfallstelle großflächig durch eine Fachfirma gereinigt werden. Ein Zeuge meldete sich nachträglich bei der Polizei und gab an, mehrere Personen im Bereich einer Unfallstelle aufgenommen und transportiert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.



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