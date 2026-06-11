Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B50 in der Gemarkung Argenthal am 10.06.2026

In der Gemarkung Argenthal im dortigen Baustellenbereich, kollidierte die Fahrzeugführerin zunächst mit mehreren Leitbaken und kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender schwarzer, nicht näher bekannter Pkw, wurde hierbei gefährdet und konnte den Zusammenstoß nur durch ein beherztes Ausweichen in den rechten Grünstreifen verhindern.

Die Polizeiinspektion Simmern sucht nun den geschädigten Fahrer im entgegenkommenden schwarzen Pkw und/oder mögliche weitere Unfallzeugen. Es wird um telefonische Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06761 921-0 gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Tel. 06761 921 0





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