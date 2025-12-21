Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Im Verlauf der Fahrt soll es zu mehreren verkehrsgefährdenden Situationen gekommen sein.



Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein Verkehrsteilnehmer abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Weitere Gefährdungen können derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den genannten Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des genannten Fahrzeugs beeinträchtigt wurden, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.



