In der Viktoriastraße beschleunigte er stark und überholte auf der Busspur. Im Bereich der Lichtsignalanlage in Höhe des C&A kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem Fußgänger.
Zeugen die die Verkehrssituation beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261-92156300
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Zeugenaufruf nach verdächtigem Fahrverhalten in der Koblenzer Innenstadt
In der Viktoriastraße beschleunigte er stark und überholte auf der Busspur. Im Bereich der Lichtsignalanlage in Höhe des C&A kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem Fußgänger.