Koblenz
Zeugenaufruf nach verdächtigem Fahrverhalten in der Koblenzer Innenstadt
Symbolbild

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dpa

Am 09.05.2026 fuhr im Zeitraum zwischen 23:25 Uhr und 23:40 Uhr ein Porsche Cayenne von der Pfuhlgasse kommend in die Viktoriastraße ein.

In der Viktoriastraße beschleunigte er stark und überholte auf der Busspur. Im Bereich der Lichtsignalanlage in Höhe des C&A kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem Fußgänger.
Zeugen die die Verkehrssituation beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261-92156300


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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