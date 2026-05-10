Zeugenaufruf nach verdächtigem Fahrverhalten in der Koblenzer Innenstadt

Am 09.05.2026 fuhr im Zeitraum zwischen 23:25 Uhr und 23:40 Uhr ein Porsche Cayenne von der Pfuhlgasse kommend in die Viktoriastraße ein.

In der Viktoriastraße beschleunigte er stark und überholte auf der Busspur. Im Bereich der Lichtsignalanlage in Höhe des C&A kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem Fußgänger.

Zeugen die die Verkehrssituation beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.



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Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 1

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