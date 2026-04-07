Zeugenaufruf nach unerlaubten Entfernen vom Unfallort





Nach Angaben der Mitteilerin könnte sich der Unfall in dem o.g. Zeitraum entweder in der Großsiedlung Koblenz-Neuendorf, im Bereich der Hans-Bellinghausen-Straße 132, oder in Koblenz-Lützel, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Wallersheimer Weg 44-46, ereignet haben.



An beiden Örtlichkeiten stand das Fahrzeug der Mitteilerin geparkt und muss durch einen ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt worden sein.

Das verursachende Fahrzeug ist sehr wahrscheinlich rot.



Eventuelle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der unten aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2

POK Kruff

Telefon: 0261-103-54230

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