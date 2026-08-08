Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt auf der B9

Der Beschuldigte führte seinen silbernen Pkw mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit in extremen Schlangenlinien aus Richtung BAB 48 kommend, bevor er schließlich auf dem Parkplatz des McDonalds einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Der Fahrzeugführer war aufgrund des vorangegangenen Konsums berauschender Mittel nicht fahrtauglich, so dass eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt wurden.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder selbst durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet bzw. geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 2



Telefon: 0261 103-54250





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