Koblenz
Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt auf der B9
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Koblenz - Bubenheim/Lützel (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz.

Der Beschuldigte führte seinen silbernen Pkw mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit in extremen Schlangenlinien aus Richtung BAB 48 kommend, bevor er schließlich auf dem Parkplatz des McDonalds einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.
Der Fahrzeugführer war aufgrund des vorangegangenen Konsums berauschender Mittel nicht fahrtauglich, so dass eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt wurden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder selbst durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet bzw. geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261 103-54250


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren