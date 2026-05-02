Simmern/Hunsrück
Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung vom 24.04.2026
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 24.04.2026 gegen 06:15 Uhr kam es auf der K35 zwischen Gödenroth und Beltheim zu einem verkehrsgefährdenden Überholvorgang.

Ein PKW überholte kurz vor einer Linkskurve einen Kleinbus, obwohl die Überholstelle aufgrund des Kurvenverlaufs unübersichtlich war und somit keine ausreichende Sicht bestand. Zum Zeitpunkt des Überholvorgangs näherte sich ein entgegenkommender PKW. Der Fahrer des Kleinbusses als auch der entgegenkommende PKW-Fahrer wurden zu einer Vollbremsung gezwungen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden PKW, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern

Telefon: 06761/9210
EMail: pisimmern@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren