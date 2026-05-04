Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B9 zwischen Spay und Boppard

Boppard / Spay (ots) - Am Montag, den 20.04.2026 gegen 07:35 Uhr kam es auf der B9 zwischen Spay und Boppard etwa auf Höhe des Campingsplatzes zu einem riskanten und verkehrsgefährdenden Überholvorgang.

Ein weißer PKW, vermutlich SUV, überholte mehrere Fahrzeuge ohne Rücksicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Ein PKW musste aufgrund des Überholvorganges eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.



Die Polizeiinspektion Boppard bittet insbesondere die Fahrer, welche durch den derzeit unbekannten Täter überholt wurden, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.



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Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

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