Koblenz
Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B50 zwischen Simmern und Kirchberg am 11.06.2026
Symbolbild

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dpa

Am 11.06.2026, im Zeitraum zwischen 16:18 - 16:23 Uhr, sollte ein schwarzer Audi A6 auf der B50, Höhe Simmern/Sonnenhof, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Das Fahrzeug entzog sich dieser Maßnahme und flüchtete über die B50 in Fahrtrichtung Kirchberg. Hierbei wechselte der Fahrzeugführer mehrfach die Fahrspuren, sodass es zu diversen gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam.
Die Polizeiinspektion Simmern sucht Geschädigte des genannten Vorfalls.

Es wird um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06761 921-0 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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