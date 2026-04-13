Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer im Parkhaus Altlöhrtor

In dem Treppenhaus des Parkhauses entzündeten bislang unbekannte Personen mutmaßlich eine größere Menge an Papier, sodass es zu einem kleinen Brand und einer Verrauchung des Treppenhauses kam. Der Brand konnte zeitnah durch die Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen machen können, sich zu melden.



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Polizeiinspektion Koblenz 1

(N. Propson, PK)

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E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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