Zeugenaufruf nach Körperverletzung am HBF

Gesucht wird eine Zeugin, die sich kurz zuvor in der Buslinie 670 befand und von dem Beschuldigten körperlich angegangen wurde.

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PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

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