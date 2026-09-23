Koblenz
Zeugenaufruf nach Körperverletzung am HBF
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, dem 23.09.2026 kam es gegen 20:00 Uhr am HBF Koblenz zu einem Körperverletzungsdelikt.

Gesucht wird eine Zeugin, die sich kurz zuvor in der Buslinie 670 befand und von dem Beschuldigten körperlich angegangen wurde.
Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Koblenz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren