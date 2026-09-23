Gesucht wird eine Zeugin, die sich kurz zuvor in der Buslinie 670 befand und von dem Beschuldigten körperlich angegangen wurde.
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Zeugenaufruf nach Körperverletzung am HBF
Gesucht wird eine Zeugin, die sich kurz zuvor in der Buslinie 670 befand und von dem Beschuldigten körperlich angegangen wurde.