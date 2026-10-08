Unbekannte Täter verschafften sich dabei über die Haupteingangstür Zugang zum Objekt und entwendeten Goldschmuck aus dem Ladenlokal. Anschließend flüchteten der/die Täter über die Straßen „Am Markt“ sowie über die Rhein-Mosel Straße. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer am 08.10.2026 zwischen 2 Uhr und 5 Uhr verdächtige Wahrnehmungen ebendort gemacht hat.
Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Boppard unter 06742/809-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
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PHK Weiß
Telefon: 06742/809-0
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Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Goldschmiede in Emmelshausen
Unbekannte Täter verschafften sich dabei über die Haupteingangstür Zugang zum Objekt und entwendeten Goldschmuck aus dem Ladenlokal. Anschließend flüchteten der/die Täter über die Straßen „Am Markt“ sowie über die Rhein-Mosel Straße. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer am 08.10.2026 zwischen 2 Uhr und 5 Uhr verdächtige Wahrnehmungen ebendort gemacht hat.