Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Goldschmiede in Emmelshausen

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Goldschmiede in Emmelshausen.

Unbekannte Täter verschafften sich dabei über die Haupteingangstür Zugang zum Objekt und entwendeten Goldschmuck aus dem Ladenlokal. Anschließend flüchteten der/die Täter über die Straßen „Am Markt“ sowie über die Rhein-Mosel Straße. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer am 08.10.2026 zwischen 2 Uhr und 5 Uhr verdächtige Wahrnehmungen ebendort gemacht hat.



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