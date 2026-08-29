Bendorf
Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw in Bendorf - Täter nutzten gestohlene Bankkarte
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum zwischen dem 28.08.2026, 17:00 Uhr, und dem 29.08.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Fürstin-Leonilla-Straße 28 in Bendorf zu einem Diebstahl aus einem am Straßenrand geparkten Pkw.

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Bislang unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug und entwendeten daraus diverse Wertgegenstände. Eine entwendete Bankkarte wurde nach der Tat an einem Zigarettenautomaten im Gassenweg benutzt. Ferner wurden auch Gegenstände aus dem Fahrzeug an einer Sitzbank im Gassenweg aufgefunden. Vermutlich hat der oder die Täter sich nach der Tat dort aufgehalten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Fürstin-Leonilla-Straße oder im Bereich des Gassenwegs - insbesondere am Zigarettenautomaten sowie an der Sitzbank - wahrgenommen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Bendorf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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