Zeugenaufruf - Mögliche Straßenverkehrsgefährdung im Industriegebiet Mülheim-Kärlich

Am Samstagnachmittag, den 08.11.2025, wurde die Polizeiinspektion Andernach durch mehrere Personen über ein verkehrsrechtliches Fehlverhalten eines silbernen 4er Golfs im Industriegebiet in Mülheim-Kärlich in Kenntnis gesetzt.





Nach Zeugenaussagen habe der VW Golf, u.a. die Industriestraße sowie die Fraunhoferstraße, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren und trotz Gegenverkehrs andere Fahrzeuge überholt. Hierbei soll es mutmaßlich zu Gefährdungen bzw. Nötigungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein.



Personen, die sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten des o.g. VW Golfs tätigen können oder selbst hierdurch gefährdet bzw. genötigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell