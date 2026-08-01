Nach Angaben einer Verkehrsteilnehmerin überholte der Fahrer eines schwarzen, älteren BMW der 1er-Reihe, einen schwarzen, älteren SEAT Ibiza. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin musste eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der BMW musste auch abbremsen und kam schließlich nur wenige Meter vor dem anderen Fahrzeug zum Stehen.
Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten 1er BMW, oder dem Verkehrsvorgang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter +49 261 103-54230.
Rückfragen bitte an:
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Zeugenaufruf - Gefährliches Überholmanöver