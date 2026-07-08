Nur durch die schnelle Reaktion des überholten PKW, war es dem Fahrer des VW-Caddy noch möglich wieder einzuscheren.
Gegen den Fahrer des VW-Caddy wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des silbernen Skoda Octavia, welche sachdienliche Angaben zu dem gefährlichen Fahrmanöver machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern
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Zeugenaufruf - Gefährliches Überholmanöver auf der L162 zw. Sargenroth und Holzbach