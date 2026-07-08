Zeugenaufruf - Gefährliches Überholmanöver auf der L162 zw. Sargenroth und Holzbach

Am 08.07.2026 gegen 14:55 Uhr überholte der Fahrer eines brauen VW-Caddys an einer unübersichtlichen Stelle auf der Landstraße 162 zwischen Sargenroth und Holzbach einen vorausfahrenden PKW, wobei zum gleichen Zeitpunkt ein silberner Skoda Octavia die Gegenspur befuhr.



Nur durch die schnelle Reaktion des überholten PKW, war es dem Fahrer des VW-Caddy noch möglich wieder einzuscheren.

Gegen den Fahrer des VW-Caddy wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des silbernen Skoda Octavia, welche sachdienliche Angaben zu dem gefährlichen Fahrmanöver machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



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