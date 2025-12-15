Gegen 19.30 durchfuhr die Kolonne mit insgesamt 100 Traktoren die Ortslage Holzbach. Hier warfen nicht bekannte Täter Böller in Richtung eines Traktors, so dass die Front-Scheibe beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.
Wer kann Hinweise zu Tat und Täter geben?
Meldung bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761 921-0
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Simmern
Telefon: 06761 921-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Simmern: Böllerwurf bei Traktoren-Lichterfahrt
