Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Am Mittwoch den, 07.01.2026 zwischen 13:00-17:45 Uhr wurde ein parkender PKW in der Dierdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 143 beschädigt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim vorbeifahren den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verursacher verlor seinen linken Außenspiegel und konnte vor Ort gesichert werden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied

Polizeiinspektion Neuwied

Tel. 02631-8780 oder per

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell