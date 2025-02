Zeugen nach Raubdelikt in Moselweiß gesucht

Unter Vorhalt eines Messer wurde dem 25-jährigen Geschädigten seine Geldbörse entwendet. Der junge Mann blieb dabei unverletzt.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung Koblenzer Straße. Zur Beschreibung ist nur bekannt: Beide Personen mit "südländischem" Erscheinungsbild, hagere Gestalt, ca. 1,80 Meter groß und Vollbart.

Eine sofortige Fahndung mit starken Polizeikräften verlief negativ.



Hinweise in dieser Sache Bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261-92156300.



