Zeugen nach Brandstiftung in Koblenz gesucht

Der oder die Täter konnten vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr unerkannt fliehen. An den drei Firmenfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Tat, verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben oder weitere sachdienliche Angaben machen können.
Hinweise bitte an das LKA Rheinland-Pfalz unter Tel. 06131/6565517.
Presseauskünfte in dieser Sache erteilt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.
