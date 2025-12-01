Zeugen gesucht

Das Schild wurde so auf der Fahrbahn platziert, dass es für den Fahrer eines vorbeifahrenden Linienbusses nicht rechtzeitig erkennbar war. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem Verkehrsschild.

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Am Bus sowie am Verkehrsschild entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Sachen machen können.



