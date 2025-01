Zeugen gesucht zu einer Verkehrsgefährdung

Hierbei raste der schwarze Audi mit überhöhter Geschwindigkeit in dem Bereich Buchholz, so dass eine Fußgängergruppe zur Seite springen musste, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden.

Der schwarze Audi hatte zudem einen beschädigten Reifen und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zum Fahrer geben bzw. wer kann Angaben über die Gefährdung der Fußgänger machen.



Rückfragen bitte an:



Die Polizei Boppard nimmt alle sachdienlichen Hinweise hierzu

entgegen

Tel 067428090

Malucha, PHK'in

PI Boppard





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell