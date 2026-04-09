Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht in Perscheid.

Am Donnerstag, den 09.04.2026 ereignete sich gegen 10:00 Uhr in Perscheid in der Römerstraße eine Verkehrsunfallflucht: Auf einer dort befindlichen Verschwenkungsinsel wurde ein Verkehrsschild mitsamt Rohrpfosten beschädigt.





Derzeit wird davon ausgegangen, dass der bislang unbekannte Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, über die Verschwenkungsinsel fuhr und mit dem Verkehrsschild kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallörtlichkeit.



Laut Zeugenhinweis dürfte es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen weißen Lieferwagen unbekannter Bauart handeln.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300EUR geschätzt.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der unten angegeben Telefonnummer zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

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