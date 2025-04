Zeugen gesucht - Straßenverkehrsgefährdung im Bereich der L 52 / Weinackerweg

Am Donnerstag, den 10.04.2025, gegen 20:55 Uhr kam es im Bereich der L 52 / Weinackerweg in Koblenz zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Opel-Fahrer.





Der 83-jährige Fahrzeugführer soll über die für ihn Rot zeigende Lichtzeichenanlage gefahren und nach links in die Straße "Am Metternicher Feld" eingebogen sein. Hierdurch sei es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW gekommen, welcher die L 52 in die entgegengesetzte Richtung befahren und nach links auf den Weinackerweg habe einbiegen wollen.

Beide Fahrzeuge seien im letzten Moment ausgewichen, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte.



Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben eines unbeteiligten Augenzeugen möglicherweise um einen weißen Hyundai mit Koblenzer Kennzeichen gehandelt haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können bzw. von dem Fahrzeugführer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261-10354250 oder via E-Mail unter der PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



