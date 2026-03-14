Bendorf
Zeugen gesucht: Senior nach Einkauf in Bendorf bestohlen
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstag, den 12.03.2026 kam es vermutlich gegen 16 Uhr im Bereich des Kaufland-Marktes in Bendorf zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes.

Lesezeit 1 Minute



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kaufte der Senior gegen Nachmittag in dem Lebensmittelmarkt ein. Nach dem Bezahlvorgang verstaute er seine Geldbörse in seiner körpernah getragenen und mit einem Reißverschluss gesicherten Umhängetasche. Erst gegen Abend bemerkte der Geschädigte den Verlust seines Portemonnaies.

Erschwerend kommt hinzu, dass es unmittelbar nach der Tat bereits zu einer sogenannten Verwertungstat kam. Offenbar wurde von dem Konto des Geschädigten unberechtigt Geld abgehoben.

Die Polizei fragt:

-Wer hat im Bereich des Kauflands verdächtige Beobachtungen
gemacht?

-Wer kann Hinweise auf Personen geben, die dem Senior auffällig
nahegekommen sind?

Präventionshinweis der Polizei:

Decken Sie bei der Eingabe Ihrer PIN das Tastaturfeld immer mit der freien Hand oder dem Geldbeutel ab, um ein Ausspähen durch Dritte zu verhindern. Tragen Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen eng am Körper.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der 02622-94020 oder per E-Mail entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren