Zeugen gesucht: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in Koblenz

Auf der B9 kam es in der Nacht vom 12.08.2026 auf den 13.08.2026 im Bereich der Anschlussstelle Otto-Schönhagen-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54 Jahre alter Motorradfahrer aus Bendorf lebensgefährlich verletzt wurde.





Zunächst kollidierten zwei PKW bei einem Wendemanöver und kamen auf dem Beschleunigungsstreifen sowie dem linken Fahrstreifen zum Stehen, wobei niemand verletzt wurde. Kurz darauf übersah der Motorradfahrer nach einem Überholmanöver den stehenden PKW auf der linken Spur und prallte mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit dagegen, wodurch er schwerst verletzt wurde.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zu einem möglichen illegalen KFZ-Rennen in diesem Bereich geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeidirektion Koblenz.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an, wir bitten von Presseanfragen zu weiteren Details abzusehen und berichten nach.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0





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