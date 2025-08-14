Dieser wurde von drei männlichen Personen körperlich angegriffen und verletzt. Im Rahmen der Tatausführung wurde ihm der Geldbeutel entwendet.
Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Telefon: 06761 - 9210
E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Zeugen gesucht - Raub im Wingertsbergpark
Dieser wurde von drei männlichen Personen körperlich angegriffen und verletzt. Im Rahmen der Tatausführung wurde ihm der Geldbeutel entwendet.