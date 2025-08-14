Zeugen gesucht - Raub im Wingertsbergpark

PI Simmern, Simmern / Hunsrück - Wingertsbergpark (ots) - Am 13.08.2025 gegen 20:30 Uhr kam es im Wingertsbergpark in Simmern zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Geschädigten.

Dieser wurde von drei männlichen Personen körperlich angegriffen und verletzt. Im Rahmen der Tatausführung wurde ihm der Geldbeutel entwendet.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzten.



