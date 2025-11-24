Der unbekannte Täter hatte jeweils eine Dose mit weißer Farbe offen über den Scheibenwischern positioniert, sodass Farbe über den Lack sowie die Windschutzscheibe lief.
Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Heiligenweg gemacht? Hinweise nimmt die PI Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Zeugen gesucht nach Farbschmierereien an Fahrzeugen
Der unbekannte Täter hatte jeweils eine Dose mit weißer Farbe offen über den Scheibenwischern positioniert, sodass Farbe über den Lack sowie die Windschutzscheibe lief.