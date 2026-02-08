Boppard
Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus
In der Nacht vom 07.02.-08.02.2026 kam es im Dachsweg in Boppard-Buchholz zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

In der Nacht vom 07.02.-08.02.2026 kam es im Dachsweg in Boppard-Buchholz zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue Schadenshöhe, sowie das Diebesgut liegen aktuell noch keine abschließenden Informationen vor.

Die Kriminalpolizei Koblenz wird in der Folge die Ermittlungen übernehmen und eine Spurensicherung am Tatort durchführen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

