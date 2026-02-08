Vallendar, Bergweg
Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am späten Nachmittag / Abend des 07.02.2026 kam es im Bergweg in Vallendar zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Lesezeit 1 Minute



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue Schadenshöhe sowie das Diebesgut liegen aktuell noch keine abschließenden Informationen vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

-Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder
Fahrzeuge im Bereich Vallendar, Bergweg beobachtet?

-Können Sie Hinweise zu möglichen Fluchtrichtungen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren