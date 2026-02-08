Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue Schadenshöhe sowie das Diebesgut liegen aktuell noch keine abschließenden Informationen vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:



-Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im Bereich Vallendar, Bergweg beobachtet?



-Können Sie Hinweise zu möglichen Fluchtrichtungen geben?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Floeth



Telefon: 02622-94020



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





