Koblenz
Zeugen gesucht – Enthauptetes Rehkitz
Symbolbild
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dpa

Am 22.06.2026 wurde dem Jagdausübungsberechtigten in 55471 Kümbdchen (nähe Simmern/Hunsrück) ein enthauptetes Rehkitz am Feldrand gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Bei der Besichtigung des Kadavers stellt sich heraus, dass das Rehkitz, anders als zuvor angenommen, NICHT bei einem Mähunfall oder ähnlichem getötet worden sein kann. Es wird vermutet, dass das Rehkitz durch einen Wilderer in der Nacht vom 21.06.26 auf den 22.06.26 zunächst mittels Kopfschuss getötet und dann mit einem Jagdmesser enthauptet wurde.

Ein Zeuge meldet einen lautstarken und minutenlangen Todeskampf eines Tieres gehört zu haben, welcher vermutlich diesem Rehkitz zuzuordnen ist.
Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt nun aufgrund des Verdachts der Jagdwilderei.

Sollten Sie Informationen zu diesem Vorfall oder den unbekannten Tätern haben, bitten wir Sie, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern
06761 9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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