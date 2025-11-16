Montabaur
Zahlreiche Verkehrsverstöße auf der BAB 3 festgestellt.
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am heutigen Sonntag wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere fahruntaugliche Kraftfahrzeugführer festgestellt.



So konnten bei einem Fahrzeugführer 2,06 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt werden. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Kokain. Ein dritter Fahrzeugführer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Gegen alle wurden entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

An einem BMW Kombi konnten zahlreiche technische Veränderungen festgestellt werden, welche nicht eingetragen waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Weiterhin konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

