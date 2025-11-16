Zahlreiche Verkehrsverstöße auf der BAB 3 festgestellt.





So konnten bei einem Fahrzeugführer 2,06 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt werden. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Kokain. Ein dritter Fahrzeugführer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Gegen alle wurden entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



An einem BMW Kombi konnten zahlreiche technische Veränderungen festgestellt werden, welche nicht eingetragen waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.



Weiterhin konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.



