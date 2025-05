Zahlreiche Drohmails an Schulen im Bereich des PP Koblenz

Am heutigen Montag, 26.05.25, gingen an mehreren Schulen im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz Bombendrohungen per E-Mail ein.



Wenngleich Experten des LKA Rheinland-Pfalz nach einer eingehenden Analyse zu dem Ergebnis kommen, dass hier derzeit nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen ist, so nimmt die Polizei jede Bedrohung ernst. Jedem Einzelfall wird nachgegangen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Scherz sondern um eine strafbare Handlung, die mitunter empfindliche Haft- oder Geldstrafen nach sich ziehen kann.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an, an den betroffenen Schulen wird verstärkt polizeiliche Präsenz gezeigt.



