Wohnwagenbrand auf Campingplatz in Braubach

Am Montagabend kam es auf einem Campingplatz in Braubach zu einem Brandgeschehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Wohnwagen vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand.



Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.



Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 2621 913-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell