Wohnungseinbruch - Täter flüchten nach Rückkehr der Bewohner; Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung





In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten deliktstypisch nach Wertgegenständen.



Gegen 19:27 Uhr kehrten die Bewohner nach Hause zurück und überraschten die Täter im Haus. Diese flüchteten daraufhin zu einem in der Fürstin-Leonilla-Straße bereitstehenden Fluchtfahrzeug. Dort wartete ein dritter Mittäter in einem silbernen Pkw mit dem Kennzeichen-Präfix "AC" (Städteregion Aachen). Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.



Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge - insbesondere einen silbernen Pkw mit "AC"-Kennzeichen - im Bereich des Tatortes oder in den angrenzenden Straßen beobachtet haben, sich zu melden.



Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle unter der Rufnummer 02622-94020 entgegen.



