Wohnungseinbruch in Singhofen - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 11.01.25 kam es in der Zeit von 09.15 und 20.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Mühlbachstraße in Singhofen.



In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in das Anwesen und entwendeten u.a. Schmuck und Bargeld.

Die Polizei richtet sich mit folgende Fragen an mögliche Zeugen:

Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen?

Gibt es Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge?

Einbrecher kundschaften in der Regel Tatobjekte im Vorfeld aus. Sind in den Tagen vor der Tat möglicherweise Personen oder ortsfremde Fahrzeuge in dem Wohngebiet aufgefallen?

Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Hinweise nimmt die Polizei Montabaur unter der Nummer 02602-9226-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



