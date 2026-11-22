



Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im 1. OG aus. Aus dem Mehrfamilienhaus konnten drei Personen evakuiert werden. Die Bewohner der Brandwohnung selbst befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.



Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abschließend gelöscht werden. Es wurde durch den Brand niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar.



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