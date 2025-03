Wohnungsbrand in St.Goar - Folgemeldung

In Bezug auf die bereits veröffentlichte Presseerstmeldung von heute,09.

28 Uhr, bezüglich des Wohnungsbrands in St. Goar teilt die Polizei mit, dass hierdurch zwei Personen verletzt worden sind. Bei einer Person handelt sich um den Wohnungsmieter, der zwischenzeitlich in eine Brandklinik verlegt wurde, bei der anderen um eine Ersthelferin, bei welcher der Verdacht der Rauchintoxikation besteht.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei übernommen, über die Brandursache sowie die Schadenshöhe können zum derzeitigen Stand noch keine Angaben gemacht werden.

Die zwischenzeitlich gesperrte B9 ist für den Verkehr wieder uneingeschränkt nutzbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell