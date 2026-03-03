Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in Koblenz-Pfaffendorf

Durch schnelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausweitung auf andere Wohneinheiten verhindert werden. Es kam zu keinerlei Personenschäden.

Die betroffene Brandwohnung ist zum gegenwertigen Zeitpunkt unbewohnbar.

Weiterhin konnten mehrere Hauskatzen gerettet und durch umliegende Institutionen veterinärmedizinisch versorgt werden.



Die Einsatzmaßnahmen führten zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Emser Straße.



Die konkrete Brandursache ist Bestandteil gegenwärtiger Ermittlungen.



