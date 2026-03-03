Koblenz
Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in Koblenz-Pfaffendorf
Am 03.03.2026 kam es gegen 08:09 Uhr im Stadtteil Koblenz-Pfaffendorf zu einem Wohnungsbrand eines Mehrparteienanwesens.

Durch schnelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausweitung auf andere Wohneinheiten verhindert werden. Es kam zu keinerlei Personenschäden.
Die betroffene Brandwohnung ist zum gegenwertigen Zeitpunkt unbewohnbar.
Weiterhin konnten mehrere Hauskatzen gerettet und durch umliegende Institutionen veterinärmedizinisch versorgt werden.

Die Einsatzmaßnahmen führten zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Emser Straße.

Die konkrete Brandursache ist Bestandteil gegenwärtiger Ermittlungen.

