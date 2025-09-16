Wohnmobil und Wohnwagen auf Winterstellplatz in Brand geraten

Schwarzer Weg, 16.09.2025, 00:01 Uhr - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ein Wohnmobil und ein Wohnwagen auf einem privaten Winterstellplatz in Brand.

Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



