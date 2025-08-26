Wohnhausbrand in Simmern ( Hunsrück )

Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Zum momentanen Zeitpunkt kommt es zu einem Wohnhausbrand in einem Wohngebiet in 55469 Simmern.

Das Wohnhaus steht nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Kräfte im Vollbrand. Rettungskräfte sind an der Einsatzörtlichkeit und zum Berichtzeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

Telefon: 06761/9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell